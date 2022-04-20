Новости
Новости
St
Около мэрии Москвы начался пожар
Возгорание произошло возле памятника Юрию Долгорукому undefined
Новости

Около мэрии Москвы начался пожар

Возгорание произошло возле памятника Юрию Долгорукому

В центре Москвы напротив здания городского правительства на Тверской площади начался пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находится в павильонах у памятника Юрию Долгорукому.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара. На кадрах видно, как часть улицы в центре российской столицы окутана черным дымом. Из здания напротив правительства Москвы также валит дым.


Отмечается, что открытого горения нет. На месте происшествия сейчас работают пожарные. По предварительным данным, возгорание возникло в подвале фестивальной площадки. Никого из людей там сейчас нет.


«Причиной стало короткое замыкание под фестивальной площадкой», — рассказал позднее ТАСС источник в экстренных службах.

На юго-западе Москвы загорелась Центральная клиническая больница РАН

По предварительным данным, спасено 10 человек 3 апреля 2022
Dailystorm - На юго-западе Москвы загорелась Центральная клиническая больница РАН

Собеседник агентства добавил, что задымление полностью рассеялось. По словам источника, памятник Юрию Долгорукому визуально не пострадал. Также не выглядят пострадавшими фестивальные павильоны. Экстренные службы уже разъезжаются с места происшествия.


В феврале 2022 года произошел пожар в центре столицы на Спартаковской улице, где находится Богоявленский собор. Загорелась пристройка к храму, в которой находилась трапезная. Сообщалось, что пожар начался на ее втором этаже.

#москва #мэрия #пожар #спасатели
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»