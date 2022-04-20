Около мэрии Москвы начался пожар

В центре Москвы напротив здания городского правительства на Тверской площади начался пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находится в павильонах у памятника Юрию Долгорукому.
Очевидцы выложили в Сеть видео пожара. На кадрах видно, как часть улицы в центре российской столицы окутана черным дымом. Из здания напротив правительства Москвы также валит дым.
Отмечается, что открытого горения нет. На месте происшествия сейчас работают пожарные. По предварительным данным, возгорание возникло в подвале фестивальной площадки. Никого из людей там сейчас нет.
«Причиной стало короткое замыкание под фестивальной площадкой», — рассказал позднее ТАСС источник в экстренных службах.
Собеседник агентства добавил, что задымление полностью рассеялось. По словам источника, памятник Юрию Долгорукому визуально не пострадал. Также не выглядят пострадавшими фестивальные павильоны. Экстренные службы уже разъезжаются с места происшествия.
В феврале 2022 года произошел пожар в центре столицы на Спартаковской улице, где находится Богоявленский собор. Загорелась пристройка к храму, в которой находилась трапезная. Сообщалось, что пожар начался на ее втором этаже.