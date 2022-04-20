Около мэрии Москвы начался пожар

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара. На кадрах видно, как часть улицы в центре российской столицы окутана черным дымом. Из здания напротив правительства Москвы также валит дым.





Отмечается, что открытого горения нет. На месте происшествия сейчас работают пожарные. По предварительным данным, возгорание возникло в подвале фестивальной площадки. Никого из людей там сейчас нет.





«Причиной стало короткое замыкание под фестивальной площадкой», — рассказал позднее ТАСС источник в экстренных службах.