Путин предложил вложить триллионы рублей в реформу ЖКХ

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о необходимости провести комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства подчеркнул, что свыше 40% сетей российского ЖКХ подлежит замене, а сама отрасль «хронически недоинвестирована».





«Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития и капитального ремонта жилого фонда», — заявил Путин.





По его словам, сейчас ключевая задача — кардинально изменить ситуацию и последовательно снижать долю устаревших сетей. Путин обратил внимание, что хронический недостаток инвестиций в отрасли оценивается в 4,5 триллиона рублей.





Глава государства сообщил, что на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться развитие ЖКХ.





Ранее в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%. Срок действия программы остается до конца 2022 года.





Ключевой целью программы российский лидер назвал помощь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли. Там заняты миллионы работников, отметил он.