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«Советского Союза не будет». Политологи объяснили главные тезисы выступления президента на ПМЭФ-2022
По их мнению, после речи Путина губернаторы увидели для себя новые цели, но бизнесмены ответов на вопросы не получили Коллаж: Daily Storm
Власть

«Советского Союза не будет». Политологи объяснили главные тезисы выступления президента на ПМЭФ-2022

По их мнению, после речи Путина губернаторы увидели для себя новые цели, но бизнесмены ответов на вопросы не получили

Коллаж: Daily Storm

Эксперты проанализировали речь президента России на ПМЭФ и сошлись во мнении, что главная мысль в ней отказ от возврата к плановой экономике СССР и дальнейшее стимулирование бизнеса. Дмитрий Абзалов считает, что в этом году Путин в своей речи обращался не к миру, а к «внутреннему контуру» страны. Также он отметил символизм в формате проведения самого заседания, в котором видны тренд на партнерство с СНГ и ответ санкциям в инфополе. А Илья Гращенков считает, что бизнесменам не понравилось выступление, так как они рассчитывали услышать для себя четкий план действий.


Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов отметил нестандартный формат пленарного заседания с участием президента РФ на прошедшем ПМЭФ-2022. В беседе с Daily Storm он назвал речь «бета-версией» прямой линии и первым программным заявлением Владимира Путина после 24 февраля 2022 года. Также важно, что встреча спикеров прошла в формате панельной дискуссии между участниками.


«Этот формат предполагает участие RT и Токаева. Есть такое подозрение, что это попытка показать, что СНГ крайне важный партнер. А наличие RT, которые заблокированы на внешнем периметре, это наш ответ санкционному воздействию в «информационке». Ведь раньше в основном брали на мероприятие иностранных ведущих, представителей крупных каналов, которые задавали свои вопросы. Сейчас ставка на внутреннюю составляющую», подчеркнул политолог. 


Из того, что раньше не заявлялось президентом, самым важным является отказ от поворота к плановой экономике. Это объясняется многочисленными послаблениями для бизнеса, анонсированными Путиным, считает Абзалов.


«Советского Союза не будет. Свобода предпринимательства, ограничение на проверки бизнеса это значит, что мы не строим брежневские системы», обозначил главный вывод из выступления политолог.


По его мнению, Путин в речи также выделил важнейшую задачу для экономики страны стимулирование спроса. Все названные президентом меры поддержки со стороны государства направлены именно на это. Эта задача сейчас ложится и на глав регионов РФ. 


«Самый важный вопрос у губернаторов это не социалка и не строительство дорог. А как организовать параллельный импорт, где обеспечить точки сбыта, как защитить резидентов в регионе. Вот раньше это вообще никогда не стояло перед региональными командами. Поэтому с этой точки зрения этот вопрос необходимо решать», объяснил эксперт. 


Внутренние социально-экономические проблемы России вряд ли интересуют иностранных слушателей. Поэтому речь Путина направлена на внутренний контур и в первую очередь на губернаторов, считает Абзалов.


По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, вступительный блок про внешнюю политику не нес в себе ничего нового для слушателей. Ведь тезисы про падение однополярного мира и ошибки стран Запада уже были неоднократно озвучены руководством страны. Также не прозвучало никаких громких заявлений, но, по мнению политолога, это даже хорошо.  


«Отсутствие новостей это уже хорошо. Все боялись, что будет поворот от рыночной экономики к плановой, напор на спецоперацию и другие вещи. А тут в рамках ПМЭФ просто прозвучали тезисы как облегчить жизнь бизнесу. Лучше так, чем никак», отметил Гращенков.


Во второй части выступления были перечислены многочисленные меры поддержки бизнеса, напомнил Гращенков. Эксперт считает, что обозначенные меры безусловно важны и необходимы, но это не то, что хотели услышать предприниматели на ПМЭФ. Гращенков заметил это и по лицам сидящих в первых рядах отечественных магнатов, которые демонстрировали в прямом эфире. 


«Предприниматели хотят либо добиться от государства понятных действий, либо подсчитать убытки и свалить в Казахстан. А тут какие-то «улучшайзинги», выразил мнение эксперт. 


17 июня президент РФ Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своей речи президент неоднократно упомянул, что потеря суверенитета крайне опасна для любого государства, в том числе и для России. 


«Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем все покупать, будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу», — пояснил Путин.

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#пмэф #политологи #владимир путин
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