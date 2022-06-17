«Советского Союза не будет». Политологи объяснили главные тезисы выступления президента на ПМЭФ-2022

Эксперты проанализировали речь президента России на ПМЭФ и сошлись во мнении, что главная мысль в ней — отказ от возврата к плановой экономике СССР и дальнейшее стимулирование бизнеса. Дмитрий Абзалов считает, что в этом году Путин в своей речи обращался не к миру, а к «внутреннему контуру» страны. Также он отметил символизм в формате проведения самого заседания, в котором видны тренд на партнерство с СНГ и ответ санкциям в инфополе. А Илья Гращенков считает, что бизнесменам не понравилось выступление, так как они рассчитывали услышать для себя четкий план действий.





Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов отметил нестандартный формат пленарного заседания с участием президента РФ на прошедшем ПМЭФ-2022. В беседе с Daily Storm он назвал речь «бета-версией» прямой линии и первым программным заявлением Владимира Путина после 24 февраля 2022 года. Также важно, что встреча спикеров прошла в формате панельной дискуссии между участниками.





«Этот формат предполагает участие RT и Токаева. Есть такое подозрение, что это попытка показать, что СНГ — крайне важный партнер. А наличие RT, которые заблокированы на внешнем периметре, — это наш ответ санкционному воздействию в «информационке». Ведь раньше в основном брали на мероприятие иностранных ведущих, представителей крупных каналов, которые задавали свои вопросы. Сейчас ставка на внутреннюю составляющую», — подчеркнул политолог.





Из того, что раньше не заявлялось президентом, самым важным является отказ от поворота к плановой экономике. Это объясняется многочисленными послаблениями для бизнеса, анонсированными Путиным, считает Абзалов.





«Советского Союза не будет. Свобода предпринимательства, ограничение на проверки бизнеса — это значит, что мы не строим брежневские системы», — обозначил главный вывод из выступления политолог.





По его мнению, Путин в речи также выделил важнейшую задачу для экономики страны — стимулирование спроса. Все названные президентом меры поддержки со стороны государства направлены именно на это. Эта задача сейчас ложится и на глав регионов РФ.





«Самый важный вопрос у губернаторов это не социалка и не строительство дорог. А как организовать параллельный импорт, где обеспечить точки сбыта, как защитить резидентов в регионе. Вот раньше это вообще никогда не стояло перед региональными командами. Поэтому с этой точки зрения этот вопрос необходимо решать», — объяснил эксперт.





Внутренние социально-экономические проблемы России вряд ли интересуют иностранных слушателей. Поэтому речь Путина направлена на внутренний контур и в первую очередь на губернаторов, считает Абзалов.





По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, вступительный блок про внешнюю политику не нес в себе ничего нового для слушателей. Ведь тезисы про падение однополярного мира и ошибки стран Запада уже были неоднократно озвучены руководством страны. Также не прозвучало никаких громких заявлений, но, по мнению политолога, это даже хорошо.





«Отсутствие новостей — это уже хорошо. Все боялись, что будет поворот от рыночной экономики к плановой, напор на спецоперацию и другие вещи. А тут в рамках ПМЭФ просто прозвучали тезисы как облегчить жизнь бизнесу. Лучше так, чем никак», — отметил Гращенков.





Во второй части выступления были перечислены многочисленные меры поддержки бизнеса, напомнил Гращенков. Эксперт считает, что обозначенные меры безусловно важны и необходимы, но это не то, что хотели услышать предприниматели на ПМЭФ. Гращенков заметил это и по лицам сидящих в первых рядах отечественных магнатов, которые демонстрировали в прямом эфире.





«Предприниматели хотят либо добиться от государства понятных действий, либо подсчитать убытки и свалить в Казахстан. А тут какие-то «улучшайзинги», — выразил мнение эксперт.





17 июня президент РФ Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своей речи президент неоднократно упомянул, что потеря суверенитета крайне опасна для любого государства, в том числе и для России.





«Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем все покупать, будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу», — пояснил Путин.