Ярославские эсеры рвутся в бой за кресло губернатора, но Миронов может совершить «сделку» с главой региона

«С ним состоялся разговор, где было озвучено предложение по поддержке Евраева на предвыборной кампании и возможность получения статуса члена Совета Федерации для «Справедливой России». В течение нескольких месяцев уже идет диалог между администрацией президента, Ярославской областью и партией «Справедливая Россия», — рассказал Daily Storm Лисицын.





Себя и своего ярославского товарища по Госдуме Анатолия Грешневикова Анатолий Лисицын даже не рассматривал в качестве сенаторов.





«Мы с Грешневиковым — состоявшиеся депутаты Госдумы. Менять шило на мыло смысла нет для нас», — объяснил парламентарий.





Сам Грешневиков согласился с доводами коллеги и признался, что в Совфеде ему было бы скучно. Тем более он находится в Госдуме уже 30 лет. Но при этом стать губернатором Ярославской области Грешневиков готов. Еще в начале года он открыто изъявил желание баллотироваться на пост главы региона.





Лисицын также сообщил, что ярославские эсеры уже нашли двух потенциальных кандидатов на кресло сенатора, если стороны достигнут соглашения. Это депутат Ярославской областной думы и глава фракции «СРЗП» Сергей Хабибулин, а также муниципальный депутат Ярославля Анатолий Каширин. Оба кандидата в беседе с Daily Storm подтвердили, что с легкостью готовы перейти из местных парламентов Ярославской области в Совфед.