Ярославские эсеры рвутся в бой за кресло губернатора, но Миронов может совершить «сделку» с главой региона

Лидер «Справедливой России — За правду» («СРЗП») Сергей Миронов выдвинул условия врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву. Партия поддержит его на грядущих выборах, если тот передаст одно из сенаторских кресел местным эсерам. Однако Евраев не дает ответа и параллельно вовсю готовится к выборам. Его потенциальный соперник из «СРЗП» Анатолий Грешневиков в это время теряет шансы на победу. В руководстве партии не торопятся дать возможность Грешневикову вступить в схватку. Они ждут от врио списка кандидатов в сенаторы.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов официально заявил, что эсеры готовы выдвинуть кандидатов в губернаторы во всех регионах. Однако они согласны отказаться от участия в борьбе за тот регион, где баллотирующийся врио главы сможет делегировать представителя «СРЗП» в Совет Федерации. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале.
Говорит обо всех, подразумевает Ярославщину
В СМИ и экспертных кругах предположили, что «месседж» Миронова направлен в первую очередь на Ярославскую область. У партии сильное влияние в регионе, ведь его представляют сразу три депутата Госдумы от «Справедливой России». Они вместе с местной партийной ячейкой давно пытаются наладить контакт с врио губернатора Михаилом Евраевым.
В «СРЗП» подтвердили Daily Storm эти слухи. Депутат Госдумы от «Справедливой России» и экс-губернатор Анатолий Лисицын напомнил, что несколько месяцев назад Сергей Миронов лично посещал Ярославль и беседовал с Евраевым.
«С ним состоялся разговор, где было озвучено предложение по поддержке Евраева на предвыборной кампании и возможность получения статуса члена Совета Федерации для «Справедливой России». В течение нескольких месяцев уже идет диалог между администрацией президента, Ярославской областью и партией «Справедливая Россия», — рассказал Daily Storm Лисицын.
Себя и своего ярославского товарища по Госдуме Анатолия Грешневикова Анатолий Лисицын даже не рассматривал в качестве сенаторов.
«Мы с Грешневиковым — состоявшиеся депутаты Госдумы. Менять шило на мыло смысла нет для нас», — объяснил парламентарий.
Сам Грешневиков согласился с доводами коллеги и признался, что в Совфеде ему было бы скучно. Тем более он находится в Госдуме уже 30 лет. Но при этом стать губернатором Ярославской области Грешневиков готов. Еще в начале года он открыто изъявил желание баллотироваться на пост главы региона.
Лисицын также сообщил, что ярославские эсеры уже нашли двух потенциальных кандидатов на кресло сенатора, если стороны достигнут соглашения. Это депутат Ярославской областной думы и глава фракции «СРЗП» Сергей Хабибулин, а также муниципальный депутат Ярославля Анатолий Каширин. Оба кандидата в беседе с Daily Storm подтвердили, что с легкостью готовы перейти из местных парламентов Ярославской области в Совфед.
Выдвигаться команды не было
Однако ни Миронов, ни Евраев до сих пор не сообщили ни о каких подвижках в их переговорах. Как и Лисицын, Грешневиков не посвящен в нынешнее положение дел. Выборы уже объявлены, и Евраев выдвинул свою кандидатуру, чтобы 11 сентября полноценно стать губернатором. А вот Грешневиков пока ждет решения по своей кандидатуре из федерального центра.
«Я готов участвовать, но как боец просто жду решения партии. Если партия решит участвовать — буду участвовать. Если не решит, значит, подчинюсь ее решению. Я ж командный человек», — заявил Грешневиков.
Каждый день промедления, пока Миронов ждет ответа Евраева, уменьшает шансы ярославских эсеров и самого Грешневикова на победу. Ведь врио уже начал собирать подписи в свою поддержку.
«Сбор муниципальных подписей — это ж месяц надо, чтоб объехать все районы. Это «Единой России» хорошо: позвонил, автобусы заказал, приказал с паспортами приехать и т.д. А оппозиционерам надо ездить по всем районам, всех уговаривать и знать, где единороссы уже собрали подписи. Они всегда собирают с излишком, чтобы оппозиции ничего не досталось», — обрисовал сложность ситуации справедливоросс.
Как бы то ни было, Грешневиков утверждает, что в случае своего официального выдвижения вряд ли станет снимать свою кандидатуру уже в разгар предвыборной гонки.
«В пользу Евраева не буду соглашаться. Тем более если партия выдвинет, то зачем потом меня снимать. Я либо иду, либо не иду», — обозначил позицию член «СРЗП».
Огласите весь список, пожалуйста
Секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» и политтехнолог Дмитрий Гусев предупредил, что решения по выдвижению Грешневикова еще не принято. Этот вопрос руководству еще предстоит обсудить. Гусев объяснил, что итоги переговоров Миронова и Евраева станут понятны совсем скоро, причем абсолютно всем.
«Если кандидат в губернаторы выдвигается, он одновременно со своим выдвижением выдвигает списки сенаторов. Если какого-то сенатора в этом списке нет, то он никогда сенатором быть не сможет. Таков закон Российской Федерации», — пояснил политтехнолог.
Поэтому, по мнению Гусева, следует дождаться списка потенциальных членов Совфеда от самого Евраева, и все встанет на свои места. Если среди них не будет справедливороссов, значит, предвыборной борьбе быть.
Переговоры невыгодны одной из сторон
Однако Анатолий Грешневиков предупредил Daily Storm, что список «своих» сенаторов Евраев может объявить даже через месяц. Поэтому если верхушка эсеров собирается выдвигать кандидата на Ярославщине только после появления списка, это будет только на руку действующему врио.
Сам врио губернатора Ярославской области не стал в личной беседе давать какой-либо комментарий Daily Storm, отослав к пресс-службе. На момент написания материала комментарий от пресс-службы так и не поступил.
Потенциальный кандидат в сенаторы от эсеров Анатолий Каширин в беседе с изданием высказал личное мнение, что необходимо все-таки участвовать в выборах губернатора.
«В данном случае я не согласен (с условиями переговоров Миронова и Евраева. — Примеч. Daily Storm). Но решать здесь не мне, а лидеру нашей партии. У нас в партии мы можем высказывать свою точку зрения, но есть такие вещи, где решает руководство», — обозначил свою позицию Каширин.
Он также сообщил, что вся эта история с переговорами связана с введением муниципального фильтра на выборах губернатора. У Евраева не будет проблем в сборе подписей, чего нельзя сказать о любом другом оппозиционном кандидате. Ответа на вопрос, зачем в таком случае врио губернатора идти на сделку с эсерами, Каширин не знает.