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Госдума не будет проверять декларации депутатов после сообщений о конфискации зарубежной недвижимости
Думской комиссии по контролю за имуществом парламентариев не хватает данных, необходимых для проверки Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

Госдума не будет проверять декларации депутатов после сообщений о конфискации зарубежной недвижимости

Думской комиссии по контролю за имуществом парламентариев не хватает данных, необходимых для проверки

Коллаж: Daily Storm

В июне СМИ Черногории, а затем Германии сообщили о заморозке и конфискации имущества российских чиновников и политиков. В их числе якобы были депутаты Госдумы. Парламентарии, упомянутые в публикациях журналистов, отрицают наличие зарубежной недвижимости. Кроме того, она не указана в их публичных декларациях. Сообщения иностранных СМИ не стали поводом для перепроверок со стороны самой Госдумы. В комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах Daily Storm заявили, что не будут инициировать расследование в отношении парламентариев, поскольку иностранные публикации заведомо фейковые.


«У комиссии нет правовых оснований для направления запросов по заведомо фейковым сообщениям. Напротив, мы будем просить правоохранителей расследовать фейковые истории в отношении в данном случае наших коллег. Декларации сданы и проверены на 1 апреля этого года. Будет официальное обращение к спикеру со стороны структур, оговоренных законом, комиссия назначит проверку», заявил Daily Storm председатель комиссии Отари Аршба.


Первый заместитель председателя Эрнест Валеев дополнил, что в законе о статусе депутатов и в положении комиссии четко прописано, в каких случаях может быть проведена проверка. В первую очередь источником достоверной информации могут быть только официальные российские СМИ.


«Также в той информации, которая появляется в западных СМИ, не приводятся точные данные, которые можно было бы проверять. Даже если в российских СМИ есть такие публикации, они не проверяются. Когда указывают, что это депутат, но не указывают фамилию или конкретное помещение. Невозможно даже проверить, в декларациях это есть или нет», объяснил тонкости Валеев.


По словам депутата, для комиссии неважно, находится ли недвижимость депутата за рубежом или в России. По закону о противодействии коррупции парламентарии имеют право иметь зарубежное имущество. Думскую комиссию в данном случае интересует источник дохода, за счет которого оно было приобретено.


«Если бы речь шла о зарубежных счетах, тогда безусловно бы проверки проводились. Если нельзя указать источник, за счет чего приобретено имущество, и сумма превышает доход за последние три года, тогда это имущество обращается в доход государства. Либо решается вопрос о статусе депутата», уточнил член комиссии.


В середине июня издание Vijesti сообщило, что власти Черногории ввели ограничения в отношении владельцев 44 объектов недвижимости в Будве, Жабляке и Херцеге-Новом. В списки попали однофамильцы парламентариев от «Единой России», СРЗП, ЛДПР и КПРФ.


Помимо прочих, в них была указана Ирина Филатова (депутат с такими инициалами есть в КПРФ). Telegram-канал «Жаба и Гадюка» отметил, что, скорее всего, власти Черногории заморозили недвижимость не депутата Госдумы, а предпринимательницы из Москвы.


Сама депутат Госдумы Ирина Филатова заявила Daily Storm, что иностранной собственности у нее нет. Она собирается подать в суд на власти Черногории и в случае необходимости готова оказать поддержку своей однофамилице.


20 июня немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Германии изъяла три квартиры в Мюнхене и арестовала банковские счета у некоего депутата РФ, подпавшего под европейские санкции.


Журналисты не назвали имя политика, но отметили, что парламентарий якобы является членом КПРФ. При этом, согласно декларациям за 2021 год, депутаты Госдумы не декларировали недвижимость в Германии.


Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя новость о конфискации имущества у некоего коммуниста, заявил, что не слышал о том, чтобы у кого-то из депутатов была недвижимость в Германии. 

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#госдума #арест имущества #санкции
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