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Московские единороссы скопируют проекты мэрии в «Народную программу»
Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов на столичной партконференции Коллаж: Daily Storm
Власть

Московские единороссы скопируют проекты мэрии в «Народную программу»

Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов на столичной партконференции

Коллаж: Daily Storm

На предстоящих выборах во всех 125 районах Москвы будут выдвинуты кандидаты от партии власти. Всего за право поучаствовать в предвыборной гонке в столице боролись 4632 человека. По словам председателя комиссии Мосгордумы по госстроительству Александра Козлова, в этом году «Единая Россия» будет сотрудничать на выборах с общественным объединением московской мэрии «Мой район». Ранее о партнерстве команд говорилось в оппозиционных Telegram-каналах района Бескудниково.


Главным козырем партии на столичных муниципальных выборах должна стать предвыборная программа «Единой России». Козлов отметил, что проекты народной программы будут копировать городские проекты мэрии, что поможет партийцам победить на муниципальных выборах. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, городское отделение партии будет развивать те же самые принципы, которые лежат в основе программы мэра Москвы «Мой район».


«Московская городская региональная организация ведет эту работу в союзе с правительством Москвы, с мэром столицы. <…> У нас достаточно много мероприятий, которые будут проходить и в рамках работы и со старшим поколением, и с профессиональными сообществами, и с молодежью. По сути, это возможность выйти к аудитории, ответить на ее вопросы и поговорить с людьми. Это ключевой элемент любой предвыборной кампании», — подчеркнул Толстой.


Кроме того, в рамках конференции он рассказал об увеличении рейтинга партии после начала специальной военной операции России на Украине. По словам Толстого, нынешняя русофобия за рубежом позволила людям «открыть глаза» и понять, что «друзей у России нет», а объединяться в сложных условиях нужно вокруг президента.


«Рейтинг «Единой России», согласно опросам фонда «Общественное мнение», сегодня более 40%. Это достаточно высокий показатель для конкурентной политической среды. Люди видят, что «Единая Россия» последовательно и эффективно работает на сплочение общества», — отметил депутат.


Также на конференции в формате видеообращения выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что ДНР готова ко вступлению в состав РФ.


«У Донецкой народной республики огромные потенциал и перспективы развития, и мы с радостью готовы войти в семью регионов России как равные партнеры, которым есть что предложить», — подчеркнул глава ДНР.


Ранее Пушилин отмечал, что республика может войти в состав РФ, однако менять название для этого нет необходимости. Также он указывал на то, что «Донецкая область» отсылает к украинскому прошлому и плохим ассоциациям.

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#москва #муниципальная кампания #депутаты #выборы
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