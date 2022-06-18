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«Газпром» сообщил о временном прекращении работы «Турецкого потока»
Транспортировка голубого топлива остановится с 21 по 28 июня undefined
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«Газпром» сообщил о временном прекращении работы «Турецкого потока»

Транспортировка голубого топлива остановится с 21 по 28 июня

В «Газпроме» заявили о приостановке прокачки газа через «Турецкий поток». Эти меры принимаются, чтобы провести плановое техническое обслуживание трубопровода, указали в компании. 


«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — пояснили в «Газпроме».


В компании отметили, что заблаговременно согласовали с партнерами проведение работ и уведомили их о временном прекращении транспортировки.


Поставки через «Турецкий поток» идут из России в Турцию по дну Черного моря. Газопровод начинается в Краснодарском крае и тянется на 1090 километров до европейской части Турции. Его строительство было завершено в начале 2020 года. Проектная мощность трубопровода — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Кроме Турции, газ транзитом поставляется в страны Южной и Юго-Восточной Европы. 


14 июня «Газпром» объявил об уменьшении поставок газа по «Северному потоку» до 100 миллионов кубометров в сутки, потому что компания Siemens не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты из ремонта. 

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