Глава украинской делегации Арахамия заявил о планах Киева продолжить диалог с Москвой в августе

Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки» (признан СМИ-иноагентом), подчеркнув, что Киев планирует говорить с Москвой «с позиции силы».





«К концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — заявил Арахамия.

Ранее Арахамия в интервью Axios говорил, что Киев не планирует пока начинать переговоры с Москвой из-за своей «слабой позиции».

Первый раунд российско-украинских переговоров стартовал 28 февраля, спустя четыре дня после начала специальной военной операции. Главой делегации от РФ стал помощник президента Владимир Мединский.

29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. Однако стороны не смогли прийти к соглашениям. В Кремле заявили, что прекращение переговорного процесса является исключительно инициативой представителей Украины, а Москва готова к диалогу.