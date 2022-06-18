Новости
Новости
St
Глава украинской делегации Арахамия заявил о планах Киева продолжить диалог с Москвой в августе
Он отметил, что пока не хочет делиться информацией об этом с российской стороной undefined
Новости

Глава украинской делегации Арахамия заявил о планах Киева продолжить диалог с Москвой в августе

Он отметил, что пока не хочет делиться информацией об этом с российской стороной

Глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки» (признан СМИ-иноагентом), подчеркнув, что Киев планирует говорить с Москвой «с позиции силы».


«К концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — заявил Арахамия. 

 

Ранее Арахамия в интервью Axios говорил, что Киев не планирует пока начинать переговоры с Москвой из-за своей «слабой позиции». 

 

Первый раунд российско-украинских переговоров стартовал 28 февраля, спустя четыре дня после начала специальной военной операции. Главой делегации от РФ стал помощник президента Владимир Мединский. 

 

29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. Однако стороны не смогли прийти к соглашениям. В Кремле заявили, что прекращение переговорного процесса является исключительно инициативой представителей Украины, а Москва готова к диалогу.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#всу #специальная военная операция #украина #переговоры
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»