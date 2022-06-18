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Минобороны показало видео ударов «Аллигаторов» по бронетехнике ВСУ
Цели находились на расстоянии свыше пяти километров undefined
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Минобороны показало видео ударов «Аллигаторов» по бронетехнике ВСУ

Цели находились на расстоянии свыше пяти километров

Министерство обороны России опубликовало видео нанесения ударов с вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по опорному пункту и бронетехнике ВСУ. В ведомстве пояснили, что цели были поражены с расстояния в несколько километров. 

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«Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — указали в Минобороны.


Позже представитель министерства Игорь Конашенков сообщил, что Российская армия уничтожила технологические мощности по переработке нефти, а также хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска. 


Средства ПВО сбили за сутки 12 беспилотников, войска и артиллерия РФ уничтожили свыше 300 человек личного состава ВСУ, 10 танков, три боевые машины РСЗО «Град», добавили в Минобороны.


Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из основных целей спецоперации является защита мирного населения Донбасса, которое подвергается атакам ВСУ. 

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