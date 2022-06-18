Минобороны показало видео ударов «Аллигаторов» по бронетехнике ВСУ

«Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — указали в Минобороны.





Позже представитель министерства Игорь Конашенков сообщил, что Российская армия уничтожила технологические мощности по переработке нефти, а также хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска.





Средства ПВО сбили за сутки 12 беспилотников, войска и артиллерия РФ уничтожили свыше 300 человек личного состава ВСУ, 10 танков, три боевые машины РСЗО «Град», добавили в Минобороны.





Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из основных целей спецоперации является защита мирного населения Донбасса, которое подвергается атакам ВСУ.