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РИА Новости: На главу херсонского Управления службы исполнения наказаний совершено покушение
На месте парковки его автомобиля злоумышленники установили взрывное устройство, сообщает источник издания undefined
Новости

РИА Новости: На главу херсонского Управления службы исполнения наказаний совершено покушение

На месте парковки его автомобиля злоумышленники установили взрывное устройство, сообщает источник издания

На главу херсонского Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева было совершено покушение, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По предварительной информации, начальник главка находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. 


«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — сказал собеседник агентства.


По словам источника, Соболев госпитализирован с ранением, однако его жизни ничего не угрожает.


Позже глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо пояснил, что, по предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. 


Херсонская область перешла под контроль российских военных в марте 2022 года. Там была создана военно-гражданская администрация. Власти региона неоднократно заявляли о планах войти в состав Российской Федерации. Известно, что на территории области создана бивалютная зона: наряду с украинской гривной в обращении находится российский рубль.

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Власти Херсонской области пообещали автоматически дать гражданство России всем детям, рожденным после 24 февраля

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Dailystorm - Власти Херсонской области пообещали автоматически дать гражданство России всем детям, рожденным после 24 февраля
#всу #украина #покушение #херсонская область
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