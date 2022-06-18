РИА Новости: На главу херсонского Управления службы исполнения наказаний совершено покушение

На главу херсонского Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева было совершено покушение, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По предварительной информации, начальник главка находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.





«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», — сказал собеседник агентства.





По словам источника, Соболев госпитализирован с ранением, однако его жизни ничего не угрожает.





Позже глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо пояснил, что, по предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами.





Херсонская область перешла под контроль российских военных в марте 2022 года. Там была создана военно-гражданская администрация. Власти региона неоднократно заявляли о планах войти в состав Российской Федерации. Известно, что на территории области создана бивалютная зона: наряду с украинской гривной в обращении находится российский рубль.