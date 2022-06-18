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Медведев усомнился в возможности возобновления российско-украинских переговоров в августе
Ранее глава делегации от Украины Арахамия допустил, что диалог продолжится undefined
Новости

Медведев усомнился в возможности возобновления российско-украинских переговоров в августе

Ранее глава делегации от Украины Арахамия допустил, что диалог продолжится

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о перспективах продолжения переговоров Москвы и Киева в августе 2022 года. Политик заявил, что сомневается, будет ли с кем и о чем говорить.


«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в Telegram-канале.


Ранее 18 июня глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Он также заявил о планах «контрнаступления». 


Представители России и Украины после начала военной спецоперации приступили к переговорам. Сначала встречи состоялись в Белоруссии, затем — в Турции. 


После переговоры прошли в онлайн-формате. Российское руководство обвинило украинских коллег в затягивании подписания соглашений, отметив, что Киев так и не дал ответа на полученные предложения Москвы. 

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#всу #украина #дмитрий медведев
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