Медведев усомнился в возможности возобновления российско-украинских переговоров в августе

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о перспективах продолжения переговоров Москвы и Киева в августе 2022 года. Политик заявил, что сомневается, будет ли с кем и о чем говорить.





«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в Telegram-канале.





Ранее 18 июня глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия допустил, что украинская сторона в августе может возобновить переговоры с РФ. Он также заявил о планах «контрнаступления».





Представители России и Украины после начала военной спецоперации приступили к переговорам. Сначала встречи состоялись в Белоруссии, затем — в Турции.





После переговоры прошли в онлайн-формате. Российское руководство обвинило украинских коллег в затягивании подписания соглашений, отметив, что Киев так и не дал ответа на полученные предложения Москвы.