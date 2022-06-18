Новости
Новости
St
Байден во время прогулки упал с велосипеда
Кадры опубликовал Белый дом undefined
Новости

Байден во время прогулки упал с велосипеда

Кадры опубликовал Белый дом

Президент США Джо Байден упал во время велопрогулки, рассказали в администрации американского лидера. На кадрах, показанных Белым домом, видно, как Байден едет с группой людей. Однако потом, когда журналисты пытаются задать ему вопросы, падает вместе с велосипедом.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

79-летний президент — самый пожилой глава США за всю историю. Байден занял президентский пост в январе 2021 года, опередив в выборной гонке прежнего главу государства Дональда Трампа.


В начале июня пресс-секретарь администрации Байдена официально подтвердила, что он намерен баллотироваться на второй срок и законы Штатов позволяют ему это сделать. В Белом доме сообщили, что президент энергичен и самоотверженно работает на благо американцев.


Американский лидер не раз становился объектом внимания СМИ, позволяя себе резкие высказывания или путая информацию. Так, 25 января Байден назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном», после того как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Это произошло на встрече главы государства с его экономическими советниками в Белом доме. Трансляцию вели американские телеканалы.

Байден на встрече с украинскими беженцами назвал Путина «мясником»

В Кремле заявили, что личные оскорбления сужают окно возможностей для налаживания отношений 26 марта 2022
Dailystorm - Байден на встрече с украинскими беженцами назвал Путина «мясником»
#байден #президент сша #сша #дональд трамп #обама #джо байден #велосипед
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»