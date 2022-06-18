Байден во время прогулки упал с велосипеда

79-летний президент — самый пожилой глава США за всю историю. Байден занял президентский пост в январе 2021 года, опередив в выборной гонке прежнего главу государства Дональда Трампа.





В начале июня пресс-секретарь администрации Байдена официально подтвердила, что он намерен баллотироваться на второй срок и законы Штатов позволяют ему это сделать. В Белом доме сообщили, что президент энергичен и самоотверженно работает на благо американцев.





Американский лидер не раз становился объектом внимания СМИ, позволяя себе резкие высказывания или путая информацию. Так, 25 января Байден назвал корреспондента телеканала Fox News «сукиным сыном», после того как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Это произошло на встрече главы государства с его экономическими советниками в Белом доме. Трансляцию вели американские телеканалы.