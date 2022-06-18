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Кадыров сообщил о взятии российскими войсками пригорода Северодонецка
Он подчеркнул, что ВСУ в боях за населенный пункт Метелкино потеряли около 700 солдат undefined
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Кадыров сообщил о взятии российскими войсками пригорода Северодонецка

Он подчеркнул, что ВСУ в боях за населенный пункт Метелкино потеряли около 700 солдат

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино. Он находится близ города Северодонецка в Луганской народной республике. 


«Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов», — написал Кадыров в Telegram-канале. 


Он также указал, что сейчас специалисты проводят зачистку поселка от мин и растяжек.


Накануне Кадыров в своем посте в Telegram-канале обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Он отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».

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Кадыров сообщил, что в Камышевахе в ЛНР от националистов зачистили «все до последнего дома»

Глава Чечни отметил, что сейчас жители поселка «могут вдохнуть полной грудью», освободившись от оккупации 14 июня 2022
Dailystorm - Кадыров сообщил, что в Камышевахе в ЛНР от националистов зачистили «все до последнего дома»
#специальная военная операция #кадыров #чеченская республика #донбасс #северодонецк #лнр
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