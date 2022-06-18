Кадыров сообщил о взятии российскими войсками пригорода Северодонецка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино. Он находится близ города Северодонецка в Луганской народной республике.





«Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов», — написал Кадыров в Telegram-канале.





Он также указал, что сейчас специалисты проводят зачистку поселка от мин и растяжек.





Накануне Кадыров в своем посте в Telegram-канале обратил внимание на низкий моральный дух украинских военных. Он отметил, что для большинства из них лучше сдаться в плен Российской армии, чем «дожидаться смерти в сырых окопах».