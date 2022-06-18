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Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток — 2» как оружие
Она отметила, что газопровод не был запущен на момент начала спецоперации на Украине undefined
Новости

Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток — 2» как оружие

Она отметила, что газопровод не был запущен на момент начала спецоперации на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия не использовала «Северный поток — 2» в качестве оружия. Ранее Москва также заявляла, что газопровод — исключительно экономический проект, в то время как в США придерживались противоположной позиции и неоднократно замораживали строительство объекта. 


«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — заявила экс-канцлер Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland.


Она подчеркнула, что в момент начала спецоперации ВС РФ на Украине газопровод не был запущен. 


Также Меркель отметила: Германия добилась от России гарантий, что транзит газа через Украину не остановится, даже если «Северный поток — 2» будет запущен. 


После начала спецоперации РФ на Украине США и ЕС, а также их союзники ввели ряд антироссийских санкций. Сертификация «Северного потока — 2» была остановлена немецким регулятором. 

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Dailystorm - СМИ: Россия в 2022 году получит рекордные доходы от поставок газа в Европу
#меркель #газ #санкции против россии #северный поток — 2 #газопровод
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