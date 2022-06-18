Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток — 2» как оружие

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия не использовала «Северный поток — 2» в качестве оружия. Ранее Москва также заявляла, что газопровод — исключительно экономический проект, в то время как в США придерживались противоположной позиции и неоднократно замораживали строительство объекта.





«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — заявила экс-канцлер Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland.





Она подчеркнула, что в момент начала спецоперации ВС РФ на Украине газопровод не был запущен.





Также Меркель отметила: Германия добилась от России гарантий, что транзит газа через Украину не остановится, даже если «Северный поток — 2» будет запущен.





После начала спецоперации РФ на Украине США и ЕС, а также их союзники ввели ряд антироссийских санкций. Сертификация «Северного потока — 2» была остановлена немецким регулятором.