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Умер ветеран Великой Отечественной войны Артеменко, за оскорбление которого осудили Навального
Полковник скончался на 96-м году жизни undefined
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Умер ветеран Великой Отечественной войны Артеменко, за оскорбление которого осудили Навального

Полковник скончался на 96-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко умер в Москве в возрасте 95 лет, сообщил Telegram-канал «112». Оппозиционный политик Алексей Навальный в феврале 2021 года был оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции РФ.


Следственный комитет летом 2020 года возбудил уголовное дело о клевете в отношении Навального, после того как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» героев агитационного ролика о поправках к Конституции России. 


В феврале 2021 года назначил Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей. Он не признал вину.  Позже политик был признан виновным в оскорблении судьи Веры Акимовой.


С февраля 2021 года Навальный также отбывал наказание по делу «Ив Роше» в колонии общего режима в Покрове Владимирской области. Условный срок по этому делу политику заменили на реальный, приговорив его к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.


В марте 2022 года суд назначил оппозиционеру девять лет колонии строгого режима за мошенничество при сборе пожертвований и за неуважение к суду.

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Навальный напомнил об адском огне внуку ветерана Артеменко и чиновникам

Политик посетовал, что власти используют участника войны, но не помогают ему 20 февраля 2021
Dailystorm - Навальный напомнил об адском огне внуку ветерана Артеменко и чиновникам
#артеменко #алексей навальный #ветеран артеменко #вов
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