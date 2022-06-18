Умер ветеран Великой Отечественной войны Артеменко, за оскорбление которого осудили Навального

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко умер в Москве в возрасте 95 лет, сообщил Telegram-канал «112». Оппозиционный политик Алексей Навальный в феврале 2021 года был оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции РФ.





Следственный комитет летом 2020 года возбудил уголовное дело о клевете в отношении Навального, после того как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» героев агитационного ролика о поправках к Конституции России.





В феврале 2021 года назначил Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей. Он не признал вину. Позже политик был признан виновным в оскорблении судьи Веры Акимовой.





С февраля 2021 года Навальный также отбывал наказание по делу «Ив Роше» в колонии общего режима в Покрове Владимирской области. Условный срок по этому делу политику заменили на реальный, приговорив его к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.





В марте 2022 года суд назначил оппозиционеру девять лет колонии строгого режима за мошенничество при сборе пожертвований и за неуважение к суду.