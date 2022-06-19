Глава Госсовета Крыма Константинов призвал уехать на Украину владельца СТО, не ставшего обслуживать военных

В Сети распространилось видео, на котором военные жалуются, что автосервис в поселке Видное Красногвардейского района Крыма отказал им в техническом обслуживании армейского грузовика. Как сообщил телеканал «Крым 24», администрация Красногвардейского сельского поселения признала станцию техобслуживания (СТО) незаконной постройкой и обязала снести ее в течение 14 рабочих дней. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов также призвал владельца автосервиса уехать на Украину, если он симпатизирует этой стране.
«Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Он также призвал остальных бизнесменов уважать российские власти: «Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую».
Как утверждает военнослужащий на видео, СТО отказала в обслуживании их КамАЗа именно из-за того, что они военные. Владелец автосервиса Вилен Сейтосманов, в свою очередь, заявил, что у сервиса не было технической возможности провести вулканизацию конкретно этой шины, к тому же в 11 часов вечера, когда приехали военные, шиномонтажников уже не было на работе. По словам Сейтосманова, военным посоветовали поехать в автосервис в городе Джанкое.
17 июня президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что российское общество консолидировано вокруг армии и флота, эта поддержка является залогом решения всех задач военной операции на Украине.