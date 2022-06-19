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Глава Госсовета Крыма Константинов призвал уехать на Украину владельца СТО, не ставшего обслуживать военных
Местные власти признали автосервис незаконным, постройку должны будут снести в течение 14 рабочих дней undefined
Новости

Глава Госсовета Крыма Константинов призвал уехать на Украину владельца СТО, не ставшего обслуживать военных

Местные власти признали автосервис незаконным, постройку должны будут снести в течение 14 рабочих дней

В Сети распространилось видео, на котором военные жалуются, что автосервис в поселке Видное Красногвардейского района Крыма отказал им в техническом обслуживании армейского грузовика. Как сообщил телеканал «Крым 24», администрация Красногвардейского сельского поселения признала станцию техобслуживания (СТО) незаконной постройкой и обязала снести ее в течение 14 рабочих дней. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов также призвал владельца автосервиса уехать на Украину, если он симпатизирует этой стране. 

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«Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — сказал он в беседе с РИА Новости. 


Он также призвал остальных бизнесменов уважать российские власти: «Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую». 


Как утверждает военнослужащий на видео, СТО отказала в обслуживании их КамАЗа именно из-за того, что они военные. Владелец автосервиса Вилен Сейтосманов, в свою очередь, заявил, что у сервиса не было технической возможности провести вулканизацию конкретно этой шины, к тому же в 11 часов вечера, когда приехали военные, шиномонтажников уже не было на работе. По словам Сейтосманова, военным посоветовали поехать в автосервис в городе Джанкое. 

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что российское общество консолидировано вокруг армии и флота, эта поддержка является залогом решения всех задач военной операции на Украине. 

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#крым #военные #авто #украина #рф
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