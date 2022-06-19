Глава Госсовета Крыма Константинов призвал уехать на Украину владельца СТО, не ставшего обслуживать военных

«Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — сказал он в беседе с РИА Новости.





Он также призвал остальных бизнесменов уважать российские власти: «Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую».





Как утверждает военнослужащий на видео, СТО отказала в обслуживании их КамАЗа именно из-за того, что они военные. Владелец автосервиса Вилен Сейтосманов, в свою очередь, заявил, что у сервиса не было технической возможности провести вулканизацию конкретно этой шины, к тому же в 11 часов вечера, когда приехали военные, шиномонтажников уже не было на работе. По словам Сейтосманова, военным посоветовали поехать в автосервис в городе Джанкое.