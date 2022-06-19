Президент Молдавии Санду запретила трансляцию российских новостных программ

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных и аналитических программ, военных фильмов из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Молдавии Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rlive.





Она пояснила, что нововведения направлены на борьбу с дезинформацией из-за рубежа: «Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт [дезинформации] будет доказан, то компании лишат лицензии на семь дней. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период».





Парламент страны принял закон в начале июня. Согласно документу, 50% транслируемого зарубежного контента на телевидении также должно приходиться на США, ЕС и страны — участницы Европейской конвенции о трансграничном телевидении. По словам Вицу, власти Молдавии приняли закон из-за ситуации на Украине. Документ должен вступить в силу в следующую пятницу, 24 июня, сказала глава регулятора.





Власти Молдавии уже принимали закон о защите информационного пространства в 2017 году. Документ был отменен в конце 2020 года. 24 февраля парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за военной операции России на Украине. В рамках этого режима комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила трансляцию в стране новостные программы из России и стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.