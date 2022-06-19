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El Pais: Компания Mango уходит из России спустя 23 года работы
Ретейлер передаст 55 своих магазинов в РФ партнерам по франшизе undefined
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El Pais: Компания Mango уходит из России спустя 23 года работы

Ретейлер передаст 55 своих магазинов в РФ партнерам по франшизе

Испанский ретейлер одежды Mango отказывается от прямых продаж в РФ и спустя 23 года покидает российский рынок из-за «международной геополитической неопределенности» на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, компания уже договорилась с несколькими партнерами в России о передаче 55 магазинов по франшизе. Ретейлер также сохранит 800 рабочих мест. 


Первые два магазина Mango передаст по франшизе на следующей неделе, с июня по июль в собственность партнеров перейдут еще 22 торговые точки. Также ретейлер отказывается от прямых продаж через интернет. Сейчас в России по франшизе работают 53 магазина Mango, указывает издание. 


Mango приостановила работу на российском рынке в начале марта. Тогда руководство компании объяснило это трудностями, связанными с поставками товаров. Как сообщало издание El Periodico, из 120 магазинов Mango в России примерно половина работает по франшизе. 


Многие иностранные компании также ушли с российского рынка на фоне военной операции на Украине. В числе последних таких фирм — «Макдоналдс» и IKEA. Рестораны быстрого питания в России выкупил бизнесмен Александр Говор, теперь они называются «Вкусно — и точка», IKEA также продает активы в РФ.

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Dailystorm - Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки активов IKEA в России
#компания #бизнес #рф
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