El Pais: Компания Mango уходит из России спустя 23 года работы

Испанский ретейлер одежды Mango отказывается от прямых продаж в РФ и спустя 23 года покидает российский рынок из-за «международной геополитической неопределенности» на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, компания уже договорилась с несколькими партнерами в России о передаче 55 магазинов по франшизе. Ретейлер также сохранит 800 рабочих мест.





Первые два магазина Mango передаст по франшизе на следующей неделе, с июня по июль в собственность партнеров перейдут еще 22 торговые точки. Также ретейлер отказывается от прямых продаж через интернет. Сейчас в России по франшизе работают 53 магазина Mango, указывает издание.





Mango приостановила работу на российском рынке в начале марта. Тогда руководство компании объяснило это трудностями, связанными с поставками товаров. Как сообщало издание El Periodico, из 120 магазинов Mango в России примерно половина работает по франшизе.





Многие иностранные компании также ушли с российского рынка на фоне военной операции на Украине. В числе последних таких фирм — «Макдоналдс» и IKEA. Рестораны быстрого питания в России выкупил бизнесмен Александр Говор, теперь они называются «Вкусно — и точка», IKEA также продает активы в РФ.