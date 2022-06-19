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Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен командования батальона «Айдар» под Северодонецком
Также он заявил, что украинские военные на заводе «Азот» подают сигналы о продолжении переговоров undefined
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Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен командования батальона «Айдар» под Северодонецком

Также он заявил, что украинские военные на заводе «Азот» подают сигналы о продолжении переговоров

Один из командиров украинского батальона «Айдар» попал в плен при взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен офицеров «Айдара». 


«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен», — написал дипломат в своем Telegram-канале. 


Он также заявил, что украинские военные, зажатые на северодонецком заводе «Азот», подают сигналы о продолжении переговоров. Диалог продолжится, «но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся», добавил Мирошник: «Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался». 


Накануне, 18 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» вместе со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили Метелкино. По его словам, Украина в боях за поселок за последнюю неделю потеряла убитыми и ранеными до 700 бойцов. 

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#мирошник #эскалация вокруг украины #рф #военная операция #украина #северодонецк
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