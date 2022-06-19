Украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров в Курской области

«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие», — написал он.





Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Так, 17 июня Старовойт сообщил, что село Гордеевка около пяти часов утра подверглось атаке из минометов с территории соседней страны. По его словам, серьезных разрушений нет.