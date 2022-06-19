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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров в Курской области
Губернатор региона опубликовал фотографии с места происшествия undefined
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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров в Курской области

Губернатор региона опубликовал фотографии с места происшествия

Украинский беспилотник примерно в полдень 19 июня сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров в Курской области. Никто не пострадал, но один из домов в хуторе получил повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он опубликовал фото с места происшествия. 

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«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие», — написал он. 


Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Так, 17 июня Старовойт сообщил, что село Гордеевка около пяти часов утра подверглось атаке из минометов с территории соседней страны. По его словам, серьезных разрушений нет. 

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#военная операция #украина #эскалация вокруг украины #рф #происшествие #курская область
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