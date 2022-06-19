Медведев сравнил вступление Украины в ЕС с построением коммунизма в Советском Союзе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что рекомендация Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС сравнима с обещаниями властей СССР построить коммунизм в стране. Он отметил, что КПСС в 1961 году пообещала тогдашнему поколению граждан жизнь при коммунизме, но в итоге он так и не был построен.





«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.





Он отметил, что точная дата вступления Украины в ЕС не названа, «приведено много непроверяемых абстрактных условий». Проверять соблюдение этих условий будут новые поколения руководителей ЕС, этот процесс будет длиться десятилетиями, поэтому реальный срок вступления Украины в Евросоюз — не раньше середины XXI века, написал Медведев.





Зампред Совбеза предположил, что до этого времени Евросоюз, как когда-то СССР, может перестать существовать: «А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…»





Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС дать Украине статус кандидата на вступление в организацию 17 июня. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Киев должен будет провести ряд реформ для вступления в ЕС. Саммит Евросоюза, по итогам которого Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС, пройдет 23-24 июня в Брюсселе.