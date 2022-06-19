На «Московских ярмарках» рассказали интересные факты о меде

Мед пригодится в любом доме, и дело не только в его богатстве витаминами, — этот продукт «многофункционален». Во-первых, мед поддерживает пищеварительную систему здоровой, он положительно влияет на бактерии кишечника и способствует выведению токсинов. Во-вторых, мед ускоряет заживление ран и ожогов на коже. Если мед сделан из лекарственных растений, ему передаются их противовоспалительные свойства. В-третьих, мед используют при консервации, он сохраняет свежесть продукта!





На «Московских ярмарках» всегда представлен широкий ассортимент продуктов — овощей и фруктов, мяса и рыбы, молочной продукции, специй и многого другого. Цены не кусаются, доброжелательные продавцы всегда готовы помочь с покупкой.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





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