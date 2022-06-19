Российские военные за раз уничтожили более 50 генералов и офицеров Украины в Днепропетровской области

Российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области. Там проходило совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», в результате удара погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе Генерального штаба, командования группировки войск «Каховка»», — сказал Конашенков на брифинге.
Также он сообщил, что войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль поселок Метелкино под Северодонецком. Ранее об этом сообщал и посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам Конашенкова, отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают Северодонецкое направление. Так, взвод первой роты первого батальона 57-й мотопехотной бригады, который вел оборону в районе города Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.
17 июня президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм украинских укрепрайонов под Донецком. Он пояснил, что штурм этих позиций приведет к большим потерям, поэтому «идет работа по заходу в тыл».