Глава Генштаба армии Британии Сандерс призвал создать военные силы, способные победить Россию в бою

Новый начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что необходимо создать вооруженные силы, способные вместе со своими союзниками победить Россию в бою. По его мнению, нынешнее поколение должно подготовить армию к боевым действиям в Европе.





«Сейчас существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться бок о бок с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе», — написал Сандерс в письме к своим подчиненным. Он занял пост начальника Генштаба в начале этой недели. Слова Сандерса приводит издание The Independent.





Заявление нового главы британского Генштаба прозвучало после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон в статье для газеты The Sunday Times 18 июня призвал союзников быть готовыми к затяжному конфликту на Украине.