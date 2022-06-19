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Глава Генштаба армии Британии Сандерс призвал создать военные силы, способные победить Россию в бою
По его словам, нынешнее поколение должно подготовить армию снова воевать в Европе undefined
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Глава Генштаба армии Британии Сандерс призвал создать военные силы, способные победить Россию в бою

По его словам, нынешнее поколение должно подготовить армию снова воевать в Европе

Новый начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что необходимо создать вооруженные силы, способные вместе со своими союзниками победить Россию в бою. По его мнению, нынешнее поколение должно подготовить армию к боевым действиям в Европе. 


«Сейчас существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться бок о бок с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе», — написал Сандерс в письме к своим подчиненным. Он занял пост начальника Генштаба в начале этой недели. Слова Сандерса приводит издание The Independent. 


Заявление нового главы британского Генштаба прозвучало после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон в статье для газеты The Sunday Times 18 июня призвал союзников быть готовыми к затяжному конфликту на Украине.  

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#великобритания #армия #рф #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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