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Патриарх Кирилл рассказал, как православие вдохновляет российских военных на Украине на «удивительные примеры мужества»
По словам предстоятеля РПЦ, такие поступки солдат и офицеров идут от «внутреннего нравственного чувства» undefined
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Патриарх Кирилл рассказал, как православие вдохновляет российских военных на Украине на «удивительные примеры мужества»

По словам предстоятеля РПЦ, такие поступки солдат и офицеров идут от «внутреннего нравственного чувства»

Российские военные во время спецоперации на Украине демонстрируют «удивительные примеры мужества», это идет от их «внутреннего нравственного чувства», а не от материальных благ или продвижения по службе. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 


«Наши священники <...> рассказывают мне об удивительных примерах мужества <...> Откуда это? Не от высокой зарплаты и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе — а это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — сказал патриарх в проповеди после литургии в Спасском кафедральном соборе Пензы, воссозданного на месте взорванной в 1934 году церкви. 


Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) также заявил, что Россия, к «ужасу» Запада, переживает подъем православия. По его словам, в то время как в США и странах Европы храмы закрываются и перестраиваются, в России, наоборот, открывается все больше церквей: «Нигде — ни в Европе, ни в Америке — новые храмы не строятся <...> А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим божьи храмы. Мы — Россия XXI века. Ну разве это не божье чудо?» 


Он напомнил, что Россия в советское время прошла через гонения на священнослужителей — теперь, по его словам, страна возродилась в духовном плане.


Предстоятель РПЦ также сказал, сегодня Россия особенно нуждается в «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей». Также патриарх указал, что следование Божьему закону способствует тому, чтобы целостной была жизнь личности, чтобы крепкими были наши семьи, а отсюда — чтобы крепким был весь наш народ»: «Да поможет всем нам Господь сохранить нашу веру не просто как «часть народного фольклора», как некоторые говорят, или даже более возвышенно, «часть народной культуры», нет, это не фольклор и это не культура, а это самое главное измерение жизни человека». 


Патриарх неоднократно публично поддерживал военную операцию на Украине. 16 июня Великобритания ввела из-за этого санкции против предстоятеля РПЦ. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал санкции против патриарха абсурдными. 

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#рпц #патриарх кирилл #рф #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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