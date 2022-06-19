Патриарх Кирилл рассказал, как православие вдохновляет российских военных на Украине на «удивительные примеры мужества»

Российские военные во время спецоперации на Украине демонстрируют «удивительные примеры мужества», это идет от их «внутреннего нравственного чувства», а не от материальных благ или продвижения по службе. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





«Наши священники <...> рассказывают мне об удивительных примерах мужества <...> Откуда это? Не от высокой зарплаты и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе — а это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», — сказал патриарх в проповеди после литургии в Спасском кафедральном соборе Пензы, воссозданного на месте взорванной в 1934 году церкви.





Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) также заявил, что Россия, к «ужасу» Запада, переживает подъем православия. По его словам, в то время как в США и странах Европы храмы закрываются и перестраиваются, в России, наоборот, открывается все больше церквей: «Нигде — ни в Европе, ни в Америке — новые храмы не строятся <...> А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим божьи храмы. Мы — Россия XXI века. Ну разве это не божье чудо?»





Он напомнил, что Россия в советское время прошла через гонения на священнослужителей — теперь, по его словам, страна возродилась в духовном плане.





Предстоятель РПЦ также сказал, сегодня Россия особенно нуждается в «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей». Также патриарх указал, что следование Божьему закону способствует тому, чтобы целостной была жизнь личности, чтобы крепкими были наши семьи, а отсюда — чтобы крепким был весь наш народ»: «Да поможет всем нам Господь сохранить нашу веру не просто как «часть народного фольклора», как некоторые говорят, или даже более возвышенно, «часть народной культуры», нет, это не фольклор и это не культура, а это самое главное измерение жизни человека».





Патриарх неоднократно публично поддерживал военную операцию на Украине. 16 июня Великобритания ввела из-за этого санкции против предстоятеля РПЦ. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал санкции против патриарха абсурдными.