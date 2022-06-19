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ТАСС: Сдавшиеся командиры «Азова» находятся в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве
О каких офицерах идет речь, источник агентства не уточнил undefined
Новости

ТАСС: Сдавшиеся командиры «Азова» находятся в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве

О каких офицерах идет речь, источник агентства не уточнил

Несколько человек из числа командования украинского полка «Азов»*, которые сдались в плен в Мариуполе, доставлены в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.  


Собеседник агентства не уточнил, о каких конкретно офицерах идет речь. Накануне, 18 июня, агентство сообщало, что в Россию доставлены заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (позывной Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (Волына). Также на территорию РФ доставлены другие украинские офицеры. 


Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении Мариуполя и металлургического комбината «Азовсталь» от бойцов «Азова». По данным ведомства, в плен сдались 2439 членов «Азова» и других украинских военных. В конце мая глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что на «Азовстали» были найдены еще несколько «заблудившихся» бойцов. 


*Националистический полк «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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