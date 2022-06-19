ТАСС: Сдавшиеся командиры «Азова» находятся в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве

Несколько человек из числа командования украинского полка «Азов»*, которые сдались в плен в Мариуполе, доставлены в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Собеседник агентства не уточнил, о каких конкретно офицерах идет речь. Накануне, 18 июня, агентство сообщало, что в Россию доставлены заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (позывной Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (Волына). Также на территорию РФ доставлены другие украинские офицеры.





Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении Мариуполя и металлургического комбината «Азовсталь» от бойцов «Азова». По данным ведомства, в плен сдались 2439 членов «Азова» и других украинских военных. В конце мая глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что на «Азовстали» были найдены еще несколько «заблудившихся» бойцов.





*Националистический полк «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.