Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший Беловежские соглашения

В Баку на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР, бывший первый вице-премьер РСФСР Геннадий Бурбулис. Об этом сообщает азербайджанское агентство Turan. По словам его источника, политик скончался в отеле. Смерть Бурбулиса также подтвердил его пресс-секретарь Андрей Марков.





«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал представитель политика «Интерфаксу».





Бурбулис был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. Будучи первым заместителем председателя правительства РСФСР, 8 декабря 1991 года он подписал Беловежские соглашения, закрепившие прекращение существования Советского Союза. В мае умерли еще двое подписантов Беловежских соглашений — бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.





Как пишет портал Haqqin, на полях форума в Баку журналисты спросили Бурбулиса о возможности восстановить Советский Союз. Бурбулис в ответ заявил, что попытки реанимировать СССР являются «бредом и утопией», восстановить это государство невозможно.





После ухода с постов госсекретаря и первого вице-премьера РСФСР Бурбулис стал депутатом Госдумы, пробыв в нижней палате парламента с 1993-го по 1999 год. В июле 2000 года стал вице-губернатором Новгородской области, в 2001-2007 годах был членом Совета Федерации. До 2010 года был советником спикера Совфеда. В 2011-2014 годах был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.