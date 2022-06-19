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Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший Беловежские соглашения
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Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший Беловежские соглашения

Ранее в мае скончались еще два подписанта документа, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук

Ранее в мае скончались еще два подписанта документа, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук undefined
Фото: РИА Новости / Антон Денисов

В Баку на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР, бывший первый вице-премьер РСФСР Геннадий Бурбулис. Об этом сообщает азербайджанское агентство Turan. По словам его источника, политик скончался в отеле. Смерть Бурбулиса также подтвердил его пресс-секретарь Андрей Марков. 


«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал представитель политика «Интерфаксу». 


Бурбулис был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. Будучи первым заместителем председателя правительства РСФСР, 8 декабря 1991 года он подписал Беловежские соглашения, закрепившие прекращение существования Советского Союза. В мае умерли еще двое подписантов Беловежских соглашений — бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук


Как пишет портал Haqqin, на полях форума в Баку журналисты спросили Бурбулиса о возможности восстановить Советский Союз. Бурбулис в ответ заявил, что попытки реанимировать СССР являются «бредом и утопией», восстановить это государство невозможно. 


После ухода с постов госсекретаря и первого вице-премьера РСФСР Бурбулис стал депутатом Госдумы, пробыв в нижней палате парламента с 1993-го по 1999 год. В июле 2000 года стал вице-губернатором Новгородской области, в 2001-2007 годах был членом Совета Федерации. До 2010 года был советником спикера Совфеда. В 2011-2014 годах был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.

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Dailystorm - Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
#беловежские соглашения #политик #рф #ельцин #ссср
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