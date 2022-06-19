В Сети распространилось фото стенда из управления ФСИН Марий Эл, где Ванга предсказывает России мировое могущество

В соцсетях распространилась фотография с цитатой предсказательницы Ванги о будущем России. Как утверждают авторы публикаций, фото сделано в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Марий Эл.





«Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа. Как орел воспрянет Россия над землей и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все. Россия — прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от нее, скоро вернутся к ней в новом качестве. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить ее, нет такой силы, которая смогла бы сломать Россию», — приводится фраза, которую приписывают Ванге.