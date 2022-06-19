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В Сети распространилось фото стенда из управления ФСИН Марий Эл, где Ванга предсказывает России мировое могущество
Россия вновь станет великой империей, прежде всего «империей духа», написано на стенде undefined
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В Сети распространилось фото стенда из управления ФСИН Марий Эл, где Ванга предсказывает России мировое могущество

Россия вновь станет великой империей, прежде всего «империей духа», написано на стенде

В соцсетях распространилась фотография с цитатой предсказательницы Ванги о будущем России. Как утверждают авторы публикаций, фото сделано в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Марий Эл. 


«Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа. Как орел воспрянет Россия над землей и осенит всю землю своими крыльями. Ее духовное первенство признают все. Россия — прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от нее, скоро вернутся к ней в новом качестве. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить ее, нет такой силы, которая смогла бы сломать Россию», — приводится фраза, которую приписывают Ванге. 

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Как утверждает Telegram-канал «ЧТД», стенд со словами болгарской ясновидящей установили по распоряжению главы управления ФСИН по Марий Эл Игоря Третьякова. Daily Storm направил запрос в региональное управление ведомства. 


Фотография стенда с цитатой Ванги появилась на фоне военной операции России на Украине, которая проходит с 24 февраля. 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что российское общество консолидировано вокруг армии и флота, эта поддержка является залогом решения всех задач военной операции на Украине. 

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#ванга #фсин #марий эл #рф
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