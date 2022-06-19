Мэр Одессы Труханов беспокоится из-за роста ненависти ко всему русскому в городе

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в интервью газете The New York Times, что выступает против переименования Пушкинской улицы в городе. Он также признался, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому» в Одессе.





«Я бы не поддержал это. Одесса — многокультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал одесский градоначальник.





Александр Пушкин несколько раз посещал Одессу. Впервые он приехал в город осенью 1820 года. В марте 1821-го он также остановился в Одессе на несколько дней. Поэт также более двух недель провел в городе в мае 1823 года. Наконец, Пушкин также находился в Одессе с июля 1823-го по июль 1824 года — за это время он, в частности, написал около трех глав романа в стихах «Евгений Онегин», завершил поэму «Бахчисарайский фонтан».





С начала военной операции на Украине стали чаще звучать призывы к переименованию улиц, площадей, парков и городских объектов, связанных с Россией. Так, 15 июня в Киеве началось голосование по переименованию почти 300 объектов с «российскими» названиями. В частности, жители города могут проголосовать за переименование проспект Юрия Гагарина в проспект Нила Армстронга. Голосование продлится до 19 июня включительно.