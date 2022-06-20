Глава МИД Украины Кулеба пообещал, что Киев будет «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия с Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов противостоять России даже в случае прекращения поставок вооружения с Запада. По его словам, Украина готова «воевать лопатами». Он отметил, что чем раньше западные страны поставят Киеву вооружение, тем большую помощь это окажет стране.





«Если мы не получим оружия, — хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование. Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет для нас помощи. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнут», — сказал Кулеба в интервью телеканалу ARD, его цитирует газета Sueddeutsche Zeitung.





Дипломат подчеркнул, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина охотнее пойдет на уступки в переговорах с Россией без поставок оружия. Кулеба также отметил, что у Украины гораздо меньше вооружения, чем у РФ, Киев не может одержать успех в боевых действиях «с таким дисбалансом». Он призвал Запад предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО).





Украина неоднократно критиковала страны Запада за недостаточные, по ее мнению, поставки вооружения. Например, с подобными заявлениями несколько раз выступал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Дипломат также критиковал немецкие власти за недостаточное гостеприимство по отношению к беженцам с Украины.