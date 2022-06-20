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«Ъ»: МЧС хочет установить систему «Безопасный город» в приграничных с Украиной регионах
Ведомство намерено внедрить ее из-за угроз атак на объекты гражданской инфраструктуры undefined
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«Ъ»: МЧС хочет установить систему «Безопасный город» в приграничных с Украиной регионах

Ведомство намерено внедрить ее из-за угроз атак на объекты гражданской инфраструктуры

МЧС планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на установку системы «Безопасный город» в регионах, граничащих с Украиной, — Белгородской и Воронежской областях, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 


Проект предполагает внедрение специализированного программного обеспечения, промышленных датчиков движения, камер видеонаблюдения с аналитикой. Также МЧС намерено вести мониторинг экологического состояния в приграничных регионах. Ведомство хочет развернуть систему за полтора года. 


Как пояснил собеседник «Ъ», внедрение «Безопасного города» в условиях военной операции на Украине является «чрезвычайно актуальной задачей», в том числе из-за многократно возросших угроз диверсионных атак на гражданские объекты. По его словам, новые меры позволят снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре» и обеспечить быстрое принятие решений в регионах. 


«Безопасный город» — это система, с помощью которой различные ведомства обмениваются информацией при предупреждении и устранении угроз общественному порядку, природных, техногенных и других угроз. Власти создают систему с 2007 года, в конце 2014 года правительство утвердило нынешнюю концепцию «Безопасного города». МЧС планировало до конца 2020 года внедрить систему во всех российских регионах, но эти планы не были реализованы. Как сообщал РБК со ссылкой на письмо главы МЧС Евгения Зиничева к премьер-министру Михаилу Мишустину от 22 декабря 2020 года, «Безопасный город» внедряют около 40 регионов, но это происходит «неравномерно, с использованием разных технических решений».


Власти некоторых приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В апреле власти этих субъектов ввели желтый (высокий) режим террористической опасности. Он продолжает действовать в Белгородской, Брянской, Курской областях и некоторых районах Крыма. В нескольких районах Воронежской области и Краснодарского края этот режим отменен. 

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#рф #безопасный город #безопасность #мчс #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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