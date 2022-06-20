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Украина обстреляла поселок Суземка в Брянской области, один человек пострадал
По словам губернатора, в населенном пункте повреждены электросети undefined
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Украина обстреляла поселок Суземка в Брянской области, один человек пострадал

По словам губернатора, в населенном пункте повреждены электросети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром 20 июня обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Один человек пострадал, также повреждено несколько объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. 


По словам главы региона, в результате обстрела повреждена районная электрическая сеть (РЭС), из-за этого в поселке частично отсутствует электричество. Богомаз также заявил, что «обстрел был произведен в результате ответного удара», российские военные быстро подавили огневую точку ВСУ.  


Позже Богомаз опубликовал фото с места происшествия. По его словам, сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Врачи оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась. В Суземке поврежден частный дом и остекление оконных рам двух трехэтажных домов, написал губернатор.

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Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах ВСУ. Так, 19 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров. По его словам, никто не пострадал, один из домов получил повреждения. 

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