Украина обстреляла поселок Суземка в Брянской области, один человек пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром 20 июня обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Один человек пострадал, также повреждено несколько объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По словам главы региона, в результате обстрела повреждена районная электрическая сеть (РЭС), из-за этого в поселке частично отсутствует электричество. Богомаз также заявил, что «обстрел был произведен в результате ответного удара», российские военные быстро подавили огневую точку ВСУ.
Позже Богомаз опубликовал фото с места происшествия. По его словам, сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Врачи оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась. В Суземке поврежден частный дом и остекление оконных рам двух трехэтажных домов, написал губернатор.
Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах ВСУ. Так, 19 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров. По его словам, никто не пострадал, один из домов получил повреждения.