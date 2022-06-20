РИА Новости: Россия применила на Украине новейшие авиационные ракеты «305»

Российские боевые вертолеты Ми-28НМ начали наносить удары новейшими легкими многоцелевыми ракетами «305» по военным объектам Украины. В частности, войска применили новое вооружение при ударах по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.





По словам собеседника агентства, новейшие ракеты обеспечивают «высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров». У боеприпаса есть несколько режимов наведения — например, в варианте «выстрелил — забыл» оптико-электронная головка самонаведения (ГСН) захватывает цель, когда боеприпас находится еще на подвеске вертолета. После пуска ракета полностью автономна.





Еще один вариант наведения «305» — режим телеуправления. Пуск ракеты производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам, она летит в инерциальном режиме, при приближении к цели включается ГСН. Изображение с нее поступает на экран оператора в вертолете, и тот указывает цель головке самонаведения.





Накануне, 19 июня, Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинской армии в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области и уничтожили более 50 генералов и офицеров.