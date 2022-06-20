В Вашингтоне застрелили 15-летнего подростка, еще три человека ранены

Фестиваль, на котором случилась стрельба, проходил по случаю Дня освобождения рабов, который отмечают в США 19 июня. По данным властей, мероприятие не было согласовано с местной полицией. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.





В Соединенных Штатах регулярно происходит стрельба в общественных местах. Самой крупной трагедией за последние годы стала стрельба в начальной школе «Робб» в городе Ювалде, штат Техас — 24 мая 18-летний Сальвадор Рамос убил в учреждении 21 человека, в том числе 19 детей. Самого Рамоса ликвидировали полицейские.