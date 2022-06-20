Новости
Новости
St
Володин считает, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз
Он также напомнил, что еще пять стран долгие годы являются кандидатами на вступление в ЕС undefined
Новости

Володин считает, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз

Он также напомнил, что еще пять стран долгие годы являются кандидатами на вступление в ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди проблем Киева — коррупция и «разрушенная экономика». Володин указал, что европейские лидеры знают о проблемах Украины, но желание «ослабить Россию» преобладает. 


«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале. 


Он указал, что сегодня пять стран находятся в статусе кандидатов на вступление в ЕС. Турция является кандидатом с 1999 года, Албания — с 2014-го, Северная Македония — с 2005-го, Сербия — с 2012-го, Черногория — с 2010-го. По словам Володина, если Украина все же вступит в Евросоюз, то «окончательно потеряет свою независимость», а центр принятия решений будет находиться в Брюсселе.  


Володин также заявил, что у Запада не получается вести борьбу с Россией «до последнего украинца», США и ЕС намерены делать все для продолжения боевых действий, поэтому Евросовет на этой неделе должен принять решение о предоставлении Киеву статуса кандидата.


Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС утвердить Украину в качестве кандидата на членство в организации 17 июня. Европейские лидеры должны будут принять решение об этом на саммите в Брюсселе 23-24 июня. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Медведев сравнил вступление Украины в ЕС с построением коммунизма в Советском Союзе

Он также допустил, что Евросоюз перестанет существовать раньше, чем примет Украину 19 июня 2022
Dailystorm - Медведев сравнил вступление Украины в ЕС с построением коммунизма в Советском Союзе
#володин #ес #украина #евросоюз #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»