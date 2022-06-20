Володин считает, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди проблем Киева — коррупция и «разрушенная экономика». Володин указал, что европейские лидеры знают о проблемах Украины, но желание «ослабить Россию» преобладает.





«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.





Он указал, что сегодня пять стран находятся в статусе кандидатов на вступление в ЕС. Турция является кандидатом с 1999 года, Албания — с 2014-го, Северная Македония — с 2005-го, Сербия — с 2012-го, Черногория — с 2010-го. По словам Володина, если Украина все же вступит в Евросоюз, то «окончательно потеряет свою независимость», а центр принятия решений будет находиться в Брюсселе.





Володин также заявил, что у Запада не получается вести борьбу с Россией «до последнего украинца», США и ЕС намерены делать все для продолжения боевых действий, поэтому Евросовет на этой неделе должен принять решение о предоставлении Киеву статуса кандидата.





Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС утвердить Украину в качестве кандидата на членство в организации 17 июня. Европейские лидеры должны будут принять решение об этом на саммите в Брюсселе 23-24 июня.