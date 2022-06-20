Губернатор Азаров сообщил, что на заводе «Авиакор» в Самаре могут возобновить производство самолетов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, что завод «Авиакор» может возобновить выпуск самолетов. По его словам, называть конкретные модели лайнеров пока рано, но власти надеются, что удастся многое сделать для возрождения полноценного авиастроения.





Азаров сообщил, что в последние годы «Авиакор» проводил ремонтные работы, добивался контрактов на изготовление отдельных авиаузлов и агрегатов: «Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре».





По словам губернатора, будущее самарского предприятия во многом зависит от взаимодействия руководства «Авиакора» с Уральским заводом гражданской авиации и Объединенной авиастроительной корпорацией.





«Авиакор» основан в 1930 году. За время своего существования выпустил более 22 500 самолетов различных моделей. Предприятие, в частности, выпускало Ту-154 и Ан-140, сейчас на заводе проводят их техническое обслуживание.





16 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до 2030 года авиакомпаниям будет передано более 1000 самолетов. По словам чиновника, поставки лайнеров будут вестись одновременно с заменой иностранных комплектующих в самолетах на российские и модернизацией производства.