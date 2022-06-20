Новости
Новости
St
Губернатор Азаров сообщил, что на заводе «Авиакор» в Самаре могут возобновить производство самолетов
Предприятие выпускало лайнеры Ту-154 и Ан-140, но в последние годы занималось ремонтными работами undefined
Новости

Губернатор Азаров сообщил, что на заводе «Авиакор» в Самаре могут возобновить производство самолетов

Предприятие выпускало лайнеры Ту-154 и Ан-140, но в последние годы занималось ремонтными работами

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, что завод «Авиакор» может возобновить выпуск самолетов. По его словам, называть конкретные модели лайнеров пока рано, но власти надеются, что удастся многое сделать для возрождения полноценного авиастроения. 


Азаров сообщил, что в последние годы «Авиакор» проводил ремонтные работы, добивался контрактов на изготовление отдельных авиаузлов и агрегатов: «Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на «Авиакоре»


По словам губернатора, будущее самарского предприятия во многом зависит от взаимодействия руководства «Авиакора» с Уральским заводом гражданской авиации и Объединенной авиастроительной корпорацией. 


«Авиакор» основан в 1930 году. За время своего существования выпустил более 22 500 самолетов различных моделей. Предприятие, в частности, выпускало Ту-154 и Ан-140, сейчас на заводе проводят их техническое обслуживание. 


16 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до 2030 года авиакомпаниям будет передано более 1000 самолетов. По словам чиновника, поставки лайнеров будут вестись одновременно с заменой иностранных комплектующих в самолетах на российские и модернизацией производства.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Ведомости»: «Аэрофлот» планирует закупить 300 российских авиалайнеров

Львиная доля заказа придется на Sukhoi Superjet 100 и МС-21 8 июня 2022
Dailystorm - «Ведомости»: «Аэрофлот» планирует закупить 300 российских авиалайнеров
#самолеты #промышленность #рф #авиация #азаров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»