ФСБ и КГБ разоблачили сыщиков и налоговиков, сливавших данные о военных

Как утверждает ФСБ, злоумышленники занимались передачей данных с 2019 года. Среди их заказчиков были иностранные граждане. Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве при взяточничестве.





17 июня ФСБ сообщила, что силовики задержали в Крыму личного охранника бизнесмена Ленура Ислямова, организовавшего блокаду Крыма в 2015 году. Самого Ислямова верховный суд республики в декабре 2020 года заочно приговорил к 19 годам колонии.