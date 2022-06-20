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Reuters: Россия в мае поставила Китаю рекордные 8,5 миллиона тонн нефти
Объем вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года undefined
Новости

Reuters: Россия в мае поставила Китаю рекордные 8,5 миллиона тонн нефти

Объем вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

В мае Китай нарастил импорт сырой российской нефти на рекордные 55% год к году. Россия стала лидером среди всех экспортеров топлива в КНР, сместив Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.


«Данные указывают на то, что Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены»,отмечается в публикации.


По информации агентства, в мае Саудовская Аравия поставляла в КНР 1,84 миллиона баррелей нефти в день, в то время как Россия —1,98 миллиона баррелей, включая поставки по трубопроводу ВСТО и морские перевозки. Объем поставок нефти из РФ в мае достиг почти 8,42 миллиона тонн.


Объемы нефти, поставленной из Саудовской Аравии, в прошлом месяце выросли на 8,7% год к году. Эр-Рияд поставил 7,82 миллиона тонн за весь май, что равняется 1,84 миллионам баррелей в сутки.


Подобная динамика объемов экспорта сырой нефти сложилась благодаря предоставлению больших скидок китайским покупателям на фоне санкций в отношении поставок топлива из России. В частности, нефть с дисконтом закупили нефтеперерабатывающая Sinopec и государственная Zhenhua Oil.


Ранее совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии. В Брюсселе, в частности, решили, что отказ от импорта российского «черного золота» станет поэтапным. Он займет от шести до восьми месяцев, в зависимости от продукта.


При этом странам ЕС, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России», предусмотрены временные исключения. Для Болгарии и Хорватии исключениями станут морской импорт и вакуумный газойль соответственно.

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#нефть #экспорт #китай #рф
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