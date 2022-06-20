Сенатор Климов потребовал от Евросоюза снять транспортную блокаду Калининграда со стороны Литвы

Член Совета Федерации Андрей Климов призвал Евросоюз исправить ситуацию с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. В ином случае, подчеркнул сенатор, Россия будет вынуждена лично решить возникшую проблему с применением «любых» доступных способов.





«ЕС, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — заявил Климов.





Сенатор указал, что блокаду Калининградской области руками Литвы осуществляет НАТО. Подобные действия можно расценивать как агрессию против России, поэтому ее вынуждают прибегнуть к самозащите.





18 июня литовская сторона уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что санкции коснулись многих товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы.





Алиханов подчеркивал, что из-за запрета транзита стоимость логистики в Калининградскую область возрастет. На фоне этого региону может потребоваться субсидирование перевозок. Уже сейчас необходимо срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга — Балтийск, сообщил губернатор.





Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Daily Storm заявил, что блокировка поставок литовской молочной продукции и иных товаров поможет «остудить горячие головы».