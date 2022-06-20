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Сенатор Климов потребовал от Евросоюза снять транспортную блокаду Калининграда со стороны Литвы
В ином случае Россия решит проблему «любыми способами» undefined
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Сенатор Климов потребовал от Евросоюза снять транспортную блокаду Калининграда со стороны Литвы

В ином случае Россия решит проблему «любыми способами»

Член Совета Федерации Андрей Климов призвал Евросоюз исправить ситуацию с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. В ином случае, подчеркнул сенатор, Россия будет вынуждена лично решить возникшую проблему с применением «любых» доступных способов.


«ЕС, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», заявил Климов.


Сенатор указал, что блокаду Калининградской области руками Литвы осуществляет НАТО. Подобные действия можно расценивать как агрессию против России, поэтому ее вынуждают прибегнуть к самозащите.


18 июня литовская сторона уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что санкции коснулись многих товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы.


Алиханов подчеркивал, что из-за запрета транзита стоимость логистики в Калининградскую область возрастет. На фоне этого региону может потребоваться субсидирование перевозок. Уже сейчас необходимо срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга — Балтийск, сообщил губернатор.


Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Daily Storm заявил, что блокировка поставок литовской молочной продукции и иных товаров поможет «остудить горячие головы».

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