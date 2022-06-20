Новости
Новости
St
Депутат Госдумы Новиков призвал прекратить поставки молочки из Литвы после начала блокады Калининградской области
С 18 июня Вильнюс запретил по своим железным путям пропускать грузы в российский регион и из него Дмитрий Новиков
Эксклюзив Новости

Депутат Госдумы Новиков призвал прекратить поставки молочки из Литвы после начала блокады Калининградской области

С 18 июня Вильнюс запретил по своим железным путям пропускать грузы в российский регион и из него

Дмитрий Новиков Фото: Global Look Press / Государственная Дума России

Литва с 18 июня перестала по своим железным дорогам пропускать некоторые грузы в Калининградскую область и из нее. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Daily Storm заявил, что блокада этого российского региона не стала для РФ неожиданностью. По его мнению, блокировка поставок литовской молочной продукции и других товаров поможет «остудить горячие головы» Запада.


«Сегодня российское правительство, министерства, ведомства, которые занимаются вопросами международного экономического взаимодействия, вместе с Министерством иностранных дел должны изучить вопрос о наличии ресурсов санкционного воздействия на прибалтийские страны, с тем чтобы создать встречные проблемы. Я думаю, что блокировка литовской молочной продукции и ряда товарных групп в Россию и другие меры могут помочь остудить горячие головы», — сказал Новиков.


США и их сателлиты в Европе продолжают вводить санкции против России, поэтому блокада Калининградской области не стала для РФ внезапной: «С точки зрения логики давления на нашу страну напряженность ситуации вокруг Калининградской области должна была возникнуть», — разъяснил депутат, отметив, что своими действиями Запад нарушает все международно-правовые акты и договоренности.


20 июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко в колонке для «Украина.ру» заявил, что транспортная блокада Калининграда — это повод для начала войны, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.


17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале сообщил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую о том, что с полуночи 18 июня прекращают пропускать транзитные составы с рядом товаров, которые подпадают под санкции Евросоюза. Это касается в том числе строительных материалов, металлов и других важных для строительства и производства вещей.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#калининградская область #санкции #литва #блокада #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»