Литва с 18 июня перестала по своим железным дорогам пропускать некоторые грузы в Калининградскую область и из нее. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Daily Storm заявил, что блокада этого российского региона не стала для РФ неожиданностью. По его мнению, блокировка поставок литовской молочной продукции и других товаров поможет «остудить горячие головы» Запада.





«Сегодня российское правительство, министерства, ведомства, которые занимаются вопросами международного экономического взаимодействия, вместе с Министерством иностранных дел должны изучить вопрос о наличии ресурсов санкционного воздействия на прибалтийские страны, с тем чтобы создать встречные проблемы. Я думаю, что блокировка литовской молочной продукции и ряда товарных групп в Россию и другие меры могут помочь остудить горячие головы», — сказал Новиков.





США и их сателлиты в Европе продолжают вводить санкции против России, поэтому блокада Калининградской области не стала для РФ внезапной: «С точки зрения логики давления на нашу страну напряженность ситуации вокруг Калининградской области должна была возникнуть», — разъяснил депутат, отметив, что своими действиями Запад нарушает все международно-правовые акты и договоренности.





20 июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко в колонке для «Украина.ру» заявил, что транспортная блокада Калининграда — это повод для начала войны, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.





17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале сообщил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую о том, что с полуночи 18 июня прекращают пропускать транзитные составы с рядом товаров, которые подпадают под санкции Евросоюза. Это касается в том числе строительных материалов, металлов и других важных для строительства и производства вещей.