На «Московских ярмарках» можно купить вкусные медовые коврижки мастерской «От Васильевны»

Производство находится в Сочи. Рецепт коврижек мастерской — уникальный, единственный в России. А появился он в семье производителей еще в XVII веке. С тех пор рецепт передают из поколения в поколение.





«Мы живем на кубанской плодородной земле, мы решили воссоздать рецептуру кубанского медового хлеба — коврижки. Очень долго воссоздавали, искали способ сделать вкусный и полезный продукт без консервантов. В итоге все получилось!» — рассказывает основатель пряничной Юлия Суслопарова.





Кстати, слово «коврижка» произошло от «коврига», что значит «ломоть хлеба». В составе коврижки нет сахара, этот продукт содержит всего четыре ингредиента: сливочное масло, желток, муку и натуральный гречишный мед. В мастерской все делают вручную — замешивают тесто, готовят форму, выпекают и расписывают. Кубанская медовая коврижка — живой продукт!





«Сырье закупаем на территории Краснодарского края. Мука — кубанская, яйца тоже, мед иногда привозим из других регионов России — Ростовской области и Алтайского края», — обратила особое внимание Суслопарова.





Ассортимент «От Васильевны» включает три варианта коврижки: классическая, с кедровым орехом и расписная. Роспись меняют к праздникам и новым сезонам, поэтому в течение года вы можете найти коврижки с разными рисунками. Приходите за кубанскими медовыми коврижками «От Васильевны» в павильон «Московских ярмарок» рядом со станцией метро «Семеновская»!





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





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