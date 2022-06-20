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На «Московских ярмарках» можно купить вкусные медовые коврижки мастерской «От Васильевны»
Производство находится на Кубани, при создании коврижек используют только натуральные продукты undefined
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На «Московских ярмарках» можно купить вкусные медовые коврижки мастерской «От Васильевны»

Производство находится на Кубани, при создании коврижек используют только натуральные продукты

На «Московских ярмарках» всегда можно найти не только вкусную, но и уникальную продукцию. Например, кубанские медовые коврижки. Их делают мастера семейной пряничной мастерской «От Васильевны».  

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Производство находится в Сочи. Рецепт коврижек мастерской — уникальный, единственный в России. А появился он в семье производителей еще в XVII веке. С тех пор рецепт передают из поколения в поколение.  


«Мы живем на кубанской плодородной земле, мы решили воссоздать рецептуру кубанского медового хлеба — коврижки. Очень долго воссоздавали, искали способ сделать вкусный и полезный продукт без консервантов. В итоге все получилось!» — рассказывает основатель пряничной Юлия Суслопарова. 


Кстати, слово «коврижка» произошло от «коврига», что значит «ломоть хлеба». В составе коврижки нет сахара, этот продукт содержит всего четыре ингредиента: сливочное масло, желток, муку и натуральный гречишный мед. В мастерской все делают вручную — замешивают тесто, готовят форму, выпекают и расписывают. Кубанская медовая коврижка — живой продукт!  


«Сырье закупаем на территории Краснодарского края. Мука — кубанская, яйца тоже, мед иногда привозим из других регионов России — Ростовской области и Алтайского края», — обратила особое внимание Суслопарова. 


Ассортимент «От Васильевны» включает три варианта коврижки: классическая, с кедровым орехом и расписная. Роспись меняют к праздникам и новым сезонам, поэтому в течение года вы можете найти коврижки с разными рисунками. Приходите за кубанскими медовыми коврижками «От Васильевны» в павильон «Московских ярмарок» рядом со станцией метро «Семеновская»! 


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#москва #фермеры #ярмарка
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