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Медведев предложил политикам брать пример с Хрущева и стучать ботинком на трибуне ООН
Зампред Совбеза отметил, что отношения России и США находятся «в точке нуля по Кельвину» undefined
Новости

Медведев предложил политикам брать пример с Хрущева и стучать ботинком на трибуне ООН

Зампред Совбеза отметил, что отношения России и США находятся «в точке нуля по Кельвину»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России «непродуктивно» и «опасно» первой начинать диалог с США по поводу соглашения об ограничении стратегических потенциалов. При этом он напомнил, что советский лидер Никита Хрущев в свое время показал достойный способ общения с коллегами из Соединенных Штатов.


«Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях. Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало», — написал Медведев в своем Telegram-канале.


По его словам, сейчас отношения двух стран находятся в нулевой точке по Кельвину и размораживать их не следует. Политик уверен, что США сами должны просить Россию о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).


Зампред Совбеза напомнил, что в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иной, однако «сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США».


Ранее Медведев заявил, что рекомендация Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС сравнима с обещаниями властей СССР построить в стране коммунизм. Он отметил, что КПСС в 1961 году пообещала гражданам, что они будут жить при коммунизме, который в итоге так и не был построен.


Точная дата вступления Украины в ЕС не названа, «приведено много непроверяемых абстрактных условий». Проверять соблюдение этих условий будут новые поколения руководителей ЕС, этот процесс будет длиться десятилетиями, поэтому реальный срок вступления Украины в Евросоюз — не раньше середины XXI века, считает Дмитрий Медведев.

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