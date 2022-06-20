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На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука
Все ее имущество и активы будут переданы государству undefined
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На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука

Все ее имущество и активы будут переданы государству

Суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. В мае 2021 года его отправили под домашний арест.


«Суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Соответствующий иск Минюста был удовлетворен восьмым апелляционным административным судом. Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства», — говорится в сообщении украинского Министерства юстиции в Facebook*.


23 мая апелляционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Деятельность ее, а также ряда других оппозиционных партий была приостановлена на период военного положения из-за якобы связей с Россией.


Вместе с партией Медведчука запрещены также Оппозиционный блок, «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Наши», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Союз левых сил, «Держава», Социалистическая партия Украины, «Социалисты» и Блок Владимира Сальдо.


Виктор Медведчук проходит обвиняемым на Украине по делу о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 13 мая политика отправили под домашний арест.


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#запрет #медведчук #украина #оппозиционная платформа — за жизнь
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

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