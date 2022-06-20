На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука

Суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. В мае 2021 года его отправили под домашний арест.





«Суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Соответствующий иск Минюста был удовлетворен восьмым апелляционным административным судом. Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства», — говорится в сообщении украинского Министерства юстиции в Facebook*.





23 мая апелляционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Деятельность ее, а также ряда других оппозиционных партий была приостановлена на период военного положения из-за якобы связей с Россией.





Вместе с партией Медведчука запрещены также Оппозиционный блок, «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Наши», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Союз левых сил, «Держава», Социалистическая партия Украины, «Социалисты» и Блок Владимира Сальдо.





Виктор Медведчук проходит обвиняемым на Украине по делу о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 13 мая политика отправили под домашний арест.





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