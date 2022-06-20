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Минобороны: Российские военные нанесли удар сверхзвуковой ракетой «Оникс» по аэродрому в Одесской области
Была уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar ТВ2, а также два аппарата этого комплекса undefined
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Минобороны: Российские военные нанесли удар сверхзвуковой ракетой «Оникс» по аэродрому в Одесской области

Была уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar ТВ2, а также два аппарата этого комплекса

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз, который находится в Одесской области. Вооруженные силы РФ уничтожили станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2 и вывели из строя два БПЛА этого комплекса на земле.


«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области», — сообщил Конашенков в ходе брифинга.


Генерал-лейтенант также рассказал, что российские военные поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» и 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях. Были уничтожены две гаубицы М777.


По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 БПЛ, 345 ЗРК, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 машин РСЗО, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица спецтехники ВСУ.


Ранее российские военнослужащие нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области. Там проходило совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», в результате удара погибли более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины.

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Минобороны показало видео ударов «Аллигаторов» по бронетехнике ВСУ

Цели находились на расстоянии свыше пяти километров 18 июня 2022
Dailystorm - Минобороны показало видео ударов «Аллигаторов» по бронетехнике ВСУ
#спецоперация #минобороны рф #рф #ракета #военные #украина
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