Минобороны: Российские военные нанесли удар сверхзвуковой ракетой «Оникс» по аэродрому в Одесской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз, который находится в Одесской области. Вооруженные силы РФ уничтожили станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2 и вывели из строя два БПЛА этого комплекса на земле.





«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области», — сообщил Конашенков в ходе брифинга.





Генерал-лейтенант также рассказал, что российские военные поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» и 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях. Были уничтожены две гаубицы М777.





По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 БПЛ, 345 ЗРК, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 машин РСЗО, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица спецтехники ВСУ.





Ранее российские военнослужащие нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области. Там проходило совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», в результате удара погибли более 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины.