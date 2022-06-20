Телеведущий Познер предупредил Россию, что его «как бы нет больше»

Телеведущий Владимир Познер заявил Daily Storm, что больше не дает комментарии и интервью. По словам ветерана российского телевидения, его «как бы нет больше» — либо до осени, либо на более поздний срок.





«Вы знаете что? Просто хочу вам сразу сказать, что я очень давно никому никаких интервью не даю. Вообще никому. Я не даю [комментарии]. Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — сказал телеведущий в ответ на просьбу прокомментировать блокировку нескольких каналов медиагруппы «Красный квадрат» на YouTube.





После начала военной операции на Украине на Первом канале перестала выходить программа «Познер», сам телеведущий также не делает публичных заявлений о боевых действиях. В конце марта Познер заявил, что его программа не выходит в эфир из-за того, что с 24 февраля Первый канал стал информационным.





8 июня оппозиционер Илья Яшин рассказал, что встретил Познера в Театре на Бронной. По словам политика, он заявил, что «с нетерпением» ждет высказываний Познера против спецоперации, на что телеведущий ответил словом «ждите».