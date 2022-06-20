Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за ситуации с запретом на транзит товаров из Калининградской области. От латвийской стороны потребовали незамедлительной отмены всех ограничений, иначе Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.





«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», — говорится в заявлении министерства.





В ведомстве сообщили, что расценивают действия литовской стороны, которые нарушают международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и территорией России от 2002 года, как открыто враждебные.





Ранее член Совета Федерации Андрей Климов призвал Евросоюз исправить ситуацию с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. В ином случае, подчеркнул сенатор, Россия будет вынуждена лично решить возникшую проблему с применением «любых» доступных способов.





Сенатор сообщил, что блокаду Калининградской области руками Литвы осуществляет НАТО. Подобные действия можно расценивать как агрессию против России, поэтому ее вынуждают прибегнуть к самозащите.