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Экс-капитан «Зенита» Игорь Денисов после критики спецоперации решил продать свой дом в Испании
По словам футболиста, он — «русский дворовый парень», который не сможет жить за границей undefined
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Экс-капитан «Зенита» Игорь Денисов после критики спецоперации решил продать свой дом в Испании

По словам футболиста, он — «русский дворовый парень», который не сможет жить за границей

Бывший капитан «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и сборной России футболист Игорь Денисов сообщил 15 июня, что продает свой дом в Испании. Спортсмен не был там два года из-за пандемии коронавируса, а сейчас его семье не дают визу в эту страну.


«Дом стоит на продаже. Я им не могу пользоваться два года. Я там не был уже два с половиной года, потому что был ковид. Мы подали на визу — вроде как туда можно было попасть через Турцию. Визу нам не дают, супруге с детьми. И у меня нет желания туда лететь», — сказал Денисов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.


Футболист назвал себя «русским дворовым парнем», которому «не нужны ни Испания, ни Англия» и который не сможет жить за границей. «Я хочу, чтобы здесь было все хорошо и мирно», — добавил он.


По мнению Денисова, российская спецоперация на Украине — «катастрофа и полный ужас». Спортсмен против того, что людей лишают их жизни, а сам он и «муху убить» не может. Если бы Денисов мог, то закончил бы карьеру футболиста 25 февраля, признался экс-капитан «Зенита».


Сестра Денисова в свою очередь поддержала проведение военной операции, рассказал футболист. Она считает, что на протяжении восьми лет в Донбасе происходил геноцид русского населения. Людям с такой же позицией спортсмен посоветовал не смотреть телевизор.

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#спецоперация #испания #спорт #футболист #недвижимость
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