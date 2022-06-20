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Солдаты ВСУ обстреляли буровые платформы «Черноморнефтегаза»
В результате инцидента пострадали три человека undefined
Новости

Солдаты ВСУ обстреляли буровые платформы «Черноморнефтегаза»

В результате инцидента пострадали три человека

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинская сторона утром 20 июня нанесла удар по буровым платформам крымской компании «Черноморнефтегаз», где находились 12 человек. Он уточнил, что на данный момент удалось спасти пять человек, однако трое из них ранены. Ведутся поисковые работы.


«Враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены», сообщил Аксенов.


По словам главы Крыма, Министерство обороны России обеспечивает проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Осуществляется поиск оставшихся семи человек на объектах.


«Будем держать всех в курсе событий», — подытожил он.


20 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области. В результате атаки один человек пострадал, были повреждены несколько объектов, о чем сообщал губернатор Брянщины Александр Богомаз.


По его словам, в результате обстрела повреждена районная электрическая сеть (РЭС), из-за этого в Суземке частично отсутствует электричество. Богомаз также заявил, что «обстрел был произведен в результате ответного удара», российские военные быстро подавили огневую точку ВСУ.

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В Курской области из минометов обстреляли село у границы с Украиной

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Dailystorm - В Курской области из минометов обстреляли село у границы с Украиной
#всу #спецоперация #рф #украина #аксенов #крым #атака #происшествие
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