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Губернатор Алиханов назвал «неприятной, но решаемой» ситуацию с блокадой Калининградской области
По его словам, порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита из России undefined
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Губернатор Алиханов назвал «неприятной, но решаемой» ситуацию с блокадой Калининградской области

По его словам, порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита из России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что сокращение железнодорожного транзита в регион из России со стороны Литвы — «ситуация неприятная, но решаемая». По его словам, порты Прибалтики не смогут нормально функционировать без транзита из РФ. 


«Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется», — сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».


По его словам, региональные власти договорились с федеральным Минтрансом, что в течение недели на паромную линию Усть-Луга — Балтийск выйдут новые суда. Алиханов также указал, что для решения вопроса с транзитом Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты. 


Алиханов сообщил на прошлой неделе, что «Литовские железные дороги» с 18 июня прекращают пропуск транзита в Калининградскую область многих товаров, которые находятся под санкциями ЕС. По словам губернатора, под ограничения подпали до 50% номенклатуры грузов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис 20 июня также объяснил блокаду российского региона европейскими санкциями. 


20 июня сенатор Андрей Климов заявил, что ограничения на транзит в Калининградскую область являются прямой агрессией против России. По его словам, Москву вынуждают прибегнуть к «должной самозащите». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что блокада Калининградской области — «нарушение всего и вся». По его словам, российские власти потратят несколько дней на анализ ситуации. 


Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Daily Storm призвал заблокировать импорт литовской молочной продукции в Россию. По мнению парламентария, это позволит «остудить горячие головы» на Западе.

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Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы 20 июня 2022
Dailystorm - Россия требует от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область
#транзит #калининградская область #рф #литва #алиханов #экономика
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