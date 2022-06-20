Слуцкий обвинил Евросоюз в цинизме и лицемерии из-за транспортной блокады Калининграда

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал запрет Литвы транзита товаров из Калининградской области. Парламентарий уверен, что жизни жителей региона не волнуют Брюссель, как ранее его не волновало происходящее в Донбассе.





«А как же международное право, обязательства Литвы, нормы соглашений самого Евросоюза и той же ВТО? Ах да, это ж другое. И об этом рассказывает сам глава европейской дипломатии Боррель», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.





Он отметил, что, по мнению главы евродипломатии, «нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине» в контексте мира, так как «ситуация в Калининграде не затронет мировое сообщество в целом».





Слуцкий убежден, что сейчас мир в очередной раз стал свидетелем цинизма и лицемерия со стороны Евросоюза. Россия оставляет за собой право на защиту своих национальных интересов и суверенитета. Об этом ранее уведомили временную поверенную в делах Литвы в РФ.





Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что сокращение железнодорожного транзита в регион из России со стороны Литвы — «ситуация неприятная, но решаемая». По его словам, порты Прибалтики не смогут нормально функционировать без транзита из РФ.





Алиханов рассказал, что власти Калининградской области договорились с федеральным Минтрансом и в течение недели на паромную линию Усть-Луга — Балтийск выйдут новые суда. Он также указал, что для решения вопроса с транзитом Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты.